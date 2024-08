Yasəmən çayı bu dərdlərin çarəsi imiş

Yasəmən çayı bağırsaqlara, əhval-ruhiyyəyə və dəriyə faydalıdır. Həm də sakitləşməyə kömək edir.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, digər çaylar kimi, yasəmən çayında da şəkər və ya süd əlavə edilmədikdə kalori, yağ, zülal və ya digər qida maddələri yoxdur. Onun faydaları isə bunlardır:

- Antioksidantlarla zəngindir, stressi azaldır, bununla da xəstəliklərə qarşı müdafiəni gücləndirir və ömrü uzadır;

- Həzm və bağırsaq üçün faydalıdır, iltihab əleyhinə xüsusiyyətlərinə görə həzmi yaxşılaşdırır və həzm prosesinə kömək edir;

- Əhval-ruhiyyəni və zehni rifahı yaxşılaşdırır. Yasəmən ətri sinir sisteminə sakitləşdirici təsir göstərir;

- Beyni və bədəni canlandırır. Yasəmən çayı orta miqdarda kofein ehtiva edir - adətən hər fincan üçün 25-50 milliqram - bu, diqqəti və enerji səviyyələrini yaxşılaşdıra bilər;

- Üz rəngini yaxşılaşdırır, dərinin sağlam olmasına kömək edir.

