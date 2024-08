Qara dəliklər ulduzların yaranmasına mane olurmuş

Çində aparılan bir araşdırma ilk dəfə olaraq superkütləli qara dəliyin yerləşdiyi qalaktikanın yaşamına və ölümünə təsirinin birbaşa sübutunu ortaya çıxarıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, Çin və Fransadan olan tədqiqatçılar yaxınlıqdakı 69 qalaktikanı tədqiq etməklə müəyyən ediblər ki, qalaktikanın mərkəzində yerləşən qara dəlik onun ətrafındakı soyuq qazı qızdıraraq onun kondensasiyasına və yeni ulduzların əmələ gəlməsinə mane olur.

Kütləvi qara dəliklər həyat üçün yaxşı deyil

Alimlərin fikrincə, soyuq qaz ulduz əmələ gəlməsi üçün lazım olan xammaldır. Araşdırmaya görə, qara dəlik nə qədər böyükdürsə, qalaktikada bir o qədər az soyuq qaz var. Təbii ki, qalaktikaların mərkəzində yerləşən superkütləli qara dəliklər müəyyən mənada qalaktikaların yaşamını "sömürürlər". Bu kəşf bəzi qalaktikaların niyə böyüməyə davam etdiyinə, digərlərinin isə hərəkətsiz qalmasına işıq salır.

Yeni ulduzların yaranmaması qalaktikada həyat üçün mənfi hal hesab edilir. Tapıntılar qara dəliyin kütləsi ilə ulduz əmələ gəlməsi üçün çox vacib olan soyuq qazın mövcudluğu arasında birbaşa əlaqəni ortaya qoyur.

