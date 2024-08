“Real Madrid”in “Malyorka” ilə səfər matçında qonaqların futbolçuları arasında baş vermis dialoqun görüntüləri yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, fasilə zamanı Bellingem Mbappe, Vinisius və Rodriqoya yumşaq formada etiraz edib. Bellingem Vinisius, Rodriqo və Mbappedən ibarət forvard üçlüyünün fürsətləri qola çevirə bilməməsindən şikayətlənib və əks-hücumların problem olduğunu vurğulayıb. O rəqibin hücumları zamanı yorulduğunu ifadə edib.

