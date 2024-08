Obama Harrisi dəstəklədi, Trampı tənqid etdi

Keçmiş ABŞ prezidenti Barak Obama Demokratlar partiyasının namizədi Kamala Harrisi "ABŞ üçün yeni səhifə", Respublikaçıların namizədi Donald Trampı isə "təhlükəli" adlandırıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, Obama bu barədə Çiqaqoda Demokratlar partiyasının qurultayında danışıb. O, Kamala Harrisə dəstəyini nümayiş etdirib və deyib ki, Harris diqqətini amerikalıların problemlərinə yönəldəcək. Keçmiş prezident digər namizəd Donald Trampı isə tənqid edib:

"Həqiqət budur ki, Tramp iqtidarı öz məqsədləri üçün istifadə edəcək. Seçicilər Trampın "Ağ Evi" yenidən ələ keçirməsinə amne olmalıdır. Bu filmi daha əvvəl görmüşük və hamımız bilirik ki, adətən davamı daha da pis olur".

