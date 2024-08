Avropada spirtli içki istehlakı azalıb

Avropa İttifaqına daxil olan ölkələrdə və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Avropa regionunda adambaşına düşən alkoqol istehlakı azalıb.

Metbuat.az "Euronews"a istinadən xəbər verir ki, 2010-cu ildən 2020-ci ilə qədər Aİ-də alkoqol istehlakı 0,5 litr azalıb. Aİ-də 15 və daha yuxarı yaşlılar arasında adambaşına düşən ümumi spirt istehlakı son dörd onillikdə 2,9 litr azalıb - 1980-ci ildə bu rəqəm 12,7 litr idi, 2020-ci ildə 9,8 litrə düşüb.

Rusiya və ətraf ölkələr də daxil olmaqla 53 ölkəni əhatə edən ÜST-nin Avropa Bölgəsində spirt istehlakı 2000-ci ildə 12 litr idisə, 2020-ci ildə 21 faiz azalaraq 9,5 litrə düşüb. Bu azalmaya baxmayaraq, ÜST Avropa Regionu hələ də dünyada adambaşına düşən spirt istehlakının ən yüksək səviyyəsinə malikdir.

İqtisadiyyat və əhali baxımından Aİ-nin “Böyük Dördlüyü” arasında Almaniya (10,6 litr) ən çox spirtli içki istehlakına sahibdir, ondan sonra Fransa (10,4 litr), İspaniya (7,8 litr) və İtaliya (7,7 litr) gəlir. Böyük Britaniyada bu rəqəm 9,7 litrdir.



Hollandiya, Fransa, Kipr və Finlandiyada 1,5 litrin üzərində azalma qeydə alınıb. Serbiya, Belçika, Xorvatiya, Danimarka, İsveçrə və Almaniyada da azalma 1 litr ilə 1,5 litr arasında olub.



Faiz olaraq ən yüksək azalma 24,1 faizlə Yunanıstanda, ardınca Hollandiya (20,9 faiz), İspaniya (20,4 faiz) və Türkiyədə (20 faiz) olub.

