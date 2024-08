Rəisinin helikopter qəzasında ölməsi ilə bağlı istintaq tamamlandı

İranın sabiq Prezidenti İbrahim Rəisinin helikopter qəzasında ölməsi ilə bağlı istintaq tamamlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, İranın xüsusi xidmət orqanlarındakı mənbədən yerli mediaya bildirilib ki, hadisə bədbəxt hadisə kimi təsbit edilib. Məlumata görə, Rəisinin helikopterində sərnişinlərin sayı normadan artıq olduğu üçün nəqliyyat vasitəsi lazımi hündürlüyə yüksələ bilməyib və pis hava şəraitində dağa çırpılıb.

Qeyd edək ki, İranın xüsusi xidmət orqanları “Rəisi işi” ilə bağlı 30 min adamı dindirib, bütün ifadələr helikopterin qəzaya uğramasında insan faktorunun olmadığını göstərir.

