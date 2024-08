Prezident onları təltif etdi - SƏRƏNCAM

Prezident İlham Əliyev xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən fərqləndiklərinə görə Prezidentin Təhlükəsizlik Xidmətinin hərbi qulluqçularının təltif edilməsi ilə bağlı sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sərəncama əsasən adları aşağıda qeyd olunan hərbi qulluqçular təltif edilib:

2-ci dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə

Zeynalov Elşən Əsgər oğlu – general-mayor

“Vətən uğrunda” medalı ilə

Bağırov Mahir Şahvələd oğlu – polkovnik

Bəxtiyarov Rəşad Tapdıq oğlu – polkovnik

Nəcəfli Polad Həbib oğlu – polkovnik

Əliyev Mürsəl Sadıq oğlu – polkovnik-leytenant

İbrahimli Fuad Bafadar oğlu – polkovnik-leytenant

Musayev Bəhruz İlham oğlu – mayor

“İgidliyə görə” medalı ilə

Abbasov Pərviz Şahbaz oğlu – polkovnik

Abdullayev Eldar Əziz oğlu – polkovnik

Qazıyev Xəyyam Osman oğlu – polkovnik-leytenant

Tağıyev Ruslan Sahib oğlu – polkovnik-leytenant

Aslanov Afiq Mobil oğlu – mayor

Babayev Elşad Vaqif oğlu – mayor

“Hərbi xidmətlərə görə” medalı ilə

Hüseynov Hafiz Elman oğlu – ədliyyə polkovniki

Hüseynov Seyran Tofiq oğlu – polkovnik

İsmayılov Muqdat Məmməd oğlu – polkovnik

Rəhimov Vüqar Həsənağa oğlu – polkovnik

Cəlilov Bəhram Bayram oğlu – polkovnik-leytenant

Hümbətov Coşğun Qənbər oğlu – polkovnik-leytenant

İskəndərov İlqar İdris oğlu – polkovnik-leytenant

Qasımov Ramil Ravi oğlu – polkovnik-leytenant

Namazov Ruslan Zaman oğlu – polkovnik-leytenant

Adıgözəlova Arzu Üzeyir qızı – mayor

Eynəliyev Tural İslam oğlu – mayor

Əliyev Rəsul Etibar oğlu – tibb xidməti mayoru

Əmirli Qorxmaz Rauf oğlu – tibb xidməti mayoru

Hacıyev Elnur Etibar oğlu – mayor

Qurbanov Fərid Natiq oğlu – mayor

Məmmədov Əyyub Alof oğlu – mayor

Bağırov Elmar Vaqif oğlu – kapitan

Əliyev Bəhmən Elman oğlu – kapitan

Nəsirov Elman Haqverdi oğlu – kapitan

Rəhimov Murad Heybət oğlu – kapitan

Tağıyev Elçin Etibar oğlu – kapitan

Tağıyev İlkin Ədalət oğlu – kapitan

Qədimalıyev Aslan Kərəm oğlu – baş leytenant

Məmmədov Samir Vaqif oğlu – baş çavuş.

