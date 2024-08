"Omoniya" və "Zirə"nin start heyətləri açıqlandı - Konfrans Liqası

UEFA Konfrans Liqasının pley-off mərhələsinin ilk oyununda üz-üzə gələcək "Omoniya" (Kipr) və "Zirə"nin start heyətləri bəlli olub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, komandalar meydana aşağıdakı "11-lik"lərlə çıxacaqlar.

"Omoniya": Fabiano, Alfa Diunku, Senu Kulibali, Nikolas Panaqitu, Amin Xammas, Noviks Erakoviç, Mateo Mariç, Evandro, Veliko Simiç, Mariuş Stepinski, Villi Semedo.



"Zirə": Tiaqo Silva, Hacıağa Hacıyev, Ruan Renato, Anje Mutsinzi, Qismət Alıyev, Rüstəm Əhmədzadə, Pyerr Zebli, Eldar Quliyev, Rafael Utsiq, Məqsəd İsayev, Davit Volkov

Qeyd edək ki, bu gün GSP stadionunda reallaşacaq qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 21:00-da start götürəcək.

