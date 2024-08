Gündoğandan sonra növbəti ayrılıq - Ulduz futbolçu gedir

La Liqada mövsümə qələbə ilə başlayan "Barselona" xərc limitinə görə yeni transferlərinə yer ayıra bilməyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, İlkay Gündoğanla yollarını ayırmağa hazırlaşan Kataloniya komandası daha bir futbolçunun klubdan getməsi üçün danışıqları davam etdirir. "Athletic"də yer alan xəbərdə "Barselona"nın ötən mövsüm komandaya qoşulan Vitor Rokenin transferi üçün "Real Betis"lə danışıqlar apardığı bildirilib. Bildirilir ki, Dani Olmonu hələ qeydiyyatdan keçirə bilməyən "Barselona" bu iki futbolçunun klubdan ayrılmasından sonra qeydiyyat problemini həll edə bilər. “Real Betis”in Vitor Rokeni icarəyə götürmək istədiyi bildirilir. Həmçinin tərəflər ikinci il icarəni davam etdirmək və satın alma variantı üzərində işlərini davam etdirir.

Braziliyalı futbolçunun baş məşqçi Hansi Flikin planları arasında olmadığı bildirilib. Vitor Rokenin Səudiyyə Ərəbistanından təklif aldığı, lakin gənc futbolçunun karyerasını Avropada davam etdirmək istədiyi bildirilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.