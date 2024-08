Tanınmış meyxanaçı Rəşad Dağlının narkotik alverçilərinə həsr etdiyi meyxana həbsxanada narazılığa səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə meyxanaçı ilə eyni həbsxanada olan və hazırda azadlığa çıxan şəxs Nail Kəmərlinin "YouTube" kanalında məlumat verib.

Onun sözlərinə görə, həbsdə olan narkotik alverçiləri Rəşad Dağlının tənqidi meyxanasını mənfi qarşılayıblar və bu səbəbdən ona etirazlarını bildiriblər.

