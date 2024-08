Birbank Biznes-lə sərəncam ödənişləri daha asan və rahatdır

Birbank Biznes sahibkarlar üçün biznes proseslərini asanlaşdırmağa davam edir. Belə ki, ölkədə ilk dəfə olaraq sərəncam ödənişlərini mobil tətbiqdən etmək mümkündür. Bu funksionallıq onlara hesablarına daxil olan sərəncamları filiala getmədən, vaxt itirmədən, günün istənilən saatında rahatlıqla və operativ şəkildə ödəmək imkanı yaradır.

Bunun üçün sadəcə Birbank Biznes mobil tətbiqində Sərəncamlar bölməsinə klik edərək sərəncamı seçib ödəniş etmək kifayətdir.

Birbank Biznes mobil tətbiqini yükləmək və sahibkar hesabı açmaq üçün keçid edə bilərsiniz: https://onelink.to/ej5bbu

Qeyd edək ki, Birbank Biznes-də biznes sahiblərinin mütəmadi istifadə etdiyi bir sıra xidmətlər var:

- Onlayn biznes hesablarının açılması

- Ölkədaxili və beynəlxalq köçürmələrin edilməsi

- Nağdsız valyuta mübadiləsi

- Biznes krediti üzrə müraciətlərin edilməsi

- Cari və kart hesabından QR-nağdlaşdırma

- Mobil POS sifarişi və əməliyyatların qəbulu

- Biznes kartların sifarişi, çatdırılması və onlara mədaxil

- Əməkhaqqı kartlarına mədaxil

- POS əməliyyatlarının onlayn izlənilməsi və çıxarışların əldə olunması

- Kliklə ödə xidməti

- Süni intellekt əsaslı “Çat” sorğu xidməti

- HÖP ödənişləri ( büdcə, kommunal və s.) xidmətinin həyata keçirilməsi

- Sərəncamlara nəzarət və s.

Birbank Biznes müştərilərində suallar yaranarsa, onlara istənilən vaxt canlı çat vasitəsilə dəstək göstərilir. Sahibkarlara vaxta qənaət etmək imkanı verən Birbank Biznes haqqında ətraflı məlumat üçün https://bir.bank/bbfipr saytına keçid edin və ya 896 məlumat mərkəzinə zəng edin.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.