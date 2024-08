Türkiyə-Azərbaycan Universitetinə qəbulun ilkin nəticələri açıqlandı

Türkiyə-Azərbaycan Universitetinə tələbə qəbulunun ilkin nəticələri açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Texniki Universitetin rektoru Vilayət Vəliyev özünün feysbuk hesabında məlumat paylaşıb.

O bildirib ki, nəticələr gözləniləndən də yüksək olub:

“Kompüter mühəndisliyi ixtisası üzrə ən yüksək nəticə – 684.9, ən aşağı nəticə 641.6, Sənaye mühəndisliyi ixtisası üzrə ən yüksək nəticə 663.7; ən aşağı nəticə 544.4, Qida mühəndisliyi ixtisası üzrə ən yüksək nəticə 632.8; ən aşağı nəticə 452.1. olub”.

