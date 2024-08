Putin həmin hadisə ilə bağlı təcili iclas çağırdı

Rusiya lideri Vladimir Putin Volqoqrad vilayətindəki həbsxanada baş verənlərlə bağlı təcili iclas çağırıb.

Metbuat.az TASS agentliyinə istinadən xəbər verir ki, o, Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri ilə görüşüb. Federal Penitensiar Xidmətin direktoru Arkadi Qostev həbsxanadakı son durumla bağlı Putini məlumatlandırıb.

Rusiya prezidenti İK-19-dakı vəziyyətlə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin, Milli Qvardiyanın rəhbərləri və digər təhlükəsizlik rəsmilərinin məruzələrini dinləyəcəyini deyib.

Qeyd edək ki, Volqoqradda yerləşən 19 saylı cəzaçəkmə müəssisəsində məhkumlar həbsxana işçilərini girov götürüblər. Hadisə nəticəsində 4 əməkdaşın öldürüldüyü və yaralıların olduğu bildirilir. İlkin məlumatda hadisəni törədənlərin 4 nəfər İŞİD üzvü olduğu deyilir.

