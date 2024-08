"Dinamo"dan gələn xəbər "Qarabağ"ı ümidləndirdi - FOTO

"Dinamo"nun iki futbolçusu Bakıda "Qarabağ"a qarşı keçirəcəkləri UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin cavab oyununu buraxa bilər.

Metbuat.az sportinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, Zaqreb təmsilçisində Stefan Ristovski və Ariyan Ademinin zədə səbəbindən meydana çıxmamaq ehtimalı var.

Ademi "Şibenik"ə qalib gəldikləri (3:0) çempionatın III turunun qarşılaşmasında sıradan çıxıb. O, bu səbəbdən Azərbaycan komandası ilə ilk görüşdə də iştirak etməmişdi.

Ristovski isə məhz "köhlən atlar"la dueldə əzələsindən zədə alıb. Onun da Bakıdakı matçda oynaması sual altındadır.

Avqustun 20-də Zaqrebdəki "Maksimir" stadionunda baş tutan "Dinamo" - "Qarabağ" matçı meydan sahiblərinin 3:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Tərəflər arasında cavab görüşü avqustun 28-də reallaşacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.