Bal və çobanyastığının möcüzəsi - Faydaları nələrdir?

Bal ilə çobanyastığı infuziyası geniş spektrli bir vasitədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, saglamolun.az bu dəfə onun faydalarını araşdırıb.

Hazırlanma qaydası:

25 q (6 xörək qaşığı) qurudulmuş çobanyastığı çiçəyi emaye qaba 500 ml qaynar su tökülür, qapaq ilə bağlanır və 15 dəqiqə buraxılır.

Sonra çıxarın, soyudun, emal edin, qalan xammalı sıxaraq çıxarın.

2 xörək qaşığı təbii balı dəmləmədə həll edin.

Hansı xəstəliklərə faydalıdır?

- stomatit, boğaz ağrısı və boğaz və ağız boşluğunun digər xəstəlikləri zamanı qarqara üçün;

- xoralar və yaralar üçün losyonlar,

- infuziyanı yeməkdən sonra 1/3-1/2 stəkan şifahi olaraq, meteorizm, ishal və bağırsaq spazmları üçün antiseptik, iltihab əleyhinə və antispazmodik olaraq qəbul edin;

- quru dəri və sızanaqlar üçün üzünüzü silin.

