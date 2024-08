Dövlət Gömrük Komitəsində (DGK) kadr dəyişikliyi edilib.

Metbuat.az Unikal.az-a istinadən xəbər verir ki, DGK-nın sədr müavini, gömrük xidməti general-mayoru Cavad Mustafa oğlu Qasımov vəzifəsindən azad edilib.

Qeyd edək ki, Cavad Qasımov 2018-ci ildən DGK-nın sədr müavini idi.

