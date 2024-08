İsrail hərbçilərinin Qəzza zolağının cənubundakı Xan Yunus qəsəbəsinə endirdiyi zərbələr zamanı Türkiyənin TRT telekanalının əməkdaşları da xəsarət alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, operatorla yanaşı, onun assistenti və bir neçə digər media mənsubunun da xəsarət aldığı bildirilir. Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi yaydığı bəyanatda faktı pisləyib və yaralananların ailələrinə dəstək ifadə edib.

