"MİQ qırıcılarına ehtiyac var" - Zelenski

Ukrayna Polşanın MiQ qırıcılarını təhvil verməsini gözləyir. Hələlik tədarüklərlə bağlı qərar yoxdur.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə prezident Vladimir Zelenski mətbuat konfransında bildirib. O deyib ki, Polşanın Ukraynanın müdafiə ehtiyacına diqqəti “bir az azalıb”.

Həmçinin, Zelenskinin sözlərinə görə, Polşaya doğru uçan Rusiya raketlərini və pilotsuz təyyarələrini məhv etmək üçün qərar lazımdır. Bunun üçün digər ölkələrin dəstəyi olmalıdır:



"Birləşmiş Ştatlar bu qərarı dəstəkləməlidir, o zaman bizim üçün daha asan olacaq”.

