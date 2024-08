Zaqataladakı dəhşətli cinayətin detalları məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, mərhumun qohumunun sözlərinə görə, Həsən Davudov evdə Tariyel Əhmədovu öldürdükdən sonra həyətdəki yan evə keçərək onun qızı və nəvələrinə də atəş açmaq istəyib:

"Xoşbəxtlikdən qapı bağlı idi, iki güllə izi qapıda qalıb. Həmçinin həkim yaxın zamanda göz əməliyyatı olmağa hazırlaşırdı".

Daha ətraflı Baku TV-nin süjetində:

