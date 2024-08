Gəncədə baş verən hadisənin videosu sosial şəbəkədə yayılıb.

Metbuat.az avtosfer.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə avqustun 26-da, şəhərin Heydər Əliyev prospektində baş verib.

Belə ki, xanım sürücü idarə etdiyi "Chevrolet" markalı avtomobili yolun ortasında park edərək mağazaya gedib. Bu zaman digər sürücülərin qarşısını kəsərək onların hərəkətinə çətinlik yaradıb. Bir neçə dəqiqədən sonra xanım sürücü avtomobilə yaxınlaşaraq oradan uzaqlaşıb.

Sözügedən videonu təqdim edirik:

