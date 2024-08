Sahib Məmmədov iqtisadiyyat nazirinin müavini vəzifəsindən ayrılıb.

Bu barədə Metbuat.az İqtisadiyyat Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

Beləliklə, iqtisadiyyat nazirinin müavinlərinin sayı 5-ə düşüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.