Pavel Fransaya Makronla görüşməyə gedib - KİV

"Telegram"ın təsisçisi Pavel Durov Parisdə saxlanılarkən hüquq-mühafizə orqanlarına Fransa prezidenti Emmanuel Makronla görüş planlaşdırdığını bildirib.

Metbuat.az bildirir ki, bununla bağlı Fransanın həftəlik satirik qəzeti "Le Canard" məlumat yayıb. “Telegram”ın rəhbəri Pavel Durov təyyarədən enərkən onu saxlayan polisə Makronla nahar etməli olduğunu deyib”, - məlumatda deyilir.

Yelisey sarayı jurnalistlərə verdiyi şərhdə bunu rəsmən təkzib edib.

Xatırladaq ki, "Telegram"ın baş direktoru və təsisçisi avqustun 24-də Fransada saxlanılıb. O, terrorçuluq, dələduzluq və narkotik alveri də daxil olmaqla, çoxsaylı maddələrlə ittiham olunur.

