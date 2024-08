Ət yemək bu xəstəliyə səbəb olur

Alimlərin araşdırmalarına görə, gün ərzində 50 qramdan çox ət yemək xəstəliyə səbəb ola bilər.

Metbuat.az Bloomberg-ə istinadən xəbər verir ki, gün ərzində 50 qram ət yemək tip 2 diabet riskini 15 dəfə artırır.

Bildirilir ki, tip 2 diabet xəstəliyin ən çox yayılmış formasıdır və dünyada 500 milyondan çox insan bundan əziyyət çəkir.

Kembric Universitetinin tədqiqatçıları hesab edirlər ki, qlobal yaşlanma və çəki artımı 2050-ci ilə qədər bu rəqəmin iki dəfədən çox artmasına səbəb olacaq.

Tədqiqat göstərir ki, qlobal ət istehsalı son on ildə sürətlə artıb.

