Sudandan təxminən 38 km aralıda yerləşən Arbaat bəndi uçub.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu bardə "The Watchers" məlumat yayıb. Hadisəyə səbəb güclü yağışların baş verməsi olub.

Bildirilib ki, hadisə nəticəsində 20 kəndi su altında qalıb. 130-dan çox insan həyatını itirib.

Ətraf ərazilərdə 70 kənd sel sularından zərər çəkib.

