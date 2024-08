Bu gündən Mərakeş və Azərbaycan arasında vizadan azad edilməsi haqqında sazişi rəsmi olaraq qüvvəyə minir.

Metbuat.az bildirir ki, bu gündən Azərbaycan vətəndaşları pasportlarının ölkəyə giriş tarixindən ən azı 180 gün müddətində etibarlı olması şərtilə Mərakeşə 90 günə qədər qalma müddəti ilə vizasız gedə biləcəklər.

Eynilə, Mərakeş vətəndaşları da Azərbaycana səfər etdikləri zaman vizasız imtiyazlardan yararlanacaqlar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.