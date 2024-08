Maqsud Şabiyev vəfat etdi - FOTO

Yeni Azərbaycan Partiyası (YAP) Yardımlı rayon təşkilatının sədr müavini Maqsud Şabiyev vəfat edib.

Metbuat.az İqtisadiyyat.az-a istinadən bildirir ki, bu barədə mərhumun yaxınları məlumat verib. M.Şabiyev ötən gün 54 yaşında xəstəlikdən dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, Şabiyev Maqsud Səxavət oğlu 1970-ci ildə Yardımlı rayonunun Alçabulaq kəndində anadan olub.

Xatırladaq ki, M.Şabiyev Milli Məclisə 2024-cü il sentyabrın 1-nə təyin edilmiş növbədənkənar seçkilər zamanı dairə seçki komissiyalarının iclaslarını müşahidə edəcək xüsusi icazəli şəxslərdən biri olub.

