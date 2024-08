Afrikada quraqlığa görə yüzlərlə heyvan ovlanacaq

Namibiya tarixinin ən sərt quraqlığı ilə üzləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, quraqlıq qida və su qıtlığına səbəb olub. Hökumət bu problemi həll etmək üçün vəhşi heyvanları ovlamağa qərar verib. Məlumata görə, hökumət fil, zebra və begemot da daxil olmaqla 700-dən çox vəhşi heyvanın ovlanacağını açıqlayıb. Kəsilən heyvanların əti qida çatışmazlığı yaşayan insanlara paylanacaq. Açıqlamaya görə, proqram çərçivəsində 83 fil, 30 begemot, 60 camış, 50 impala, 100 mavi antilop və 300 zebra ovlanacaq. Proqramın məqsədi Afrikanın cənub-qərbində heyvanların sayına nəzarət etməklə su ehtiyatlarına təzyiqi azaltmaqdır.

Bu, həm də fillər və insanlar arasında potensial münaqişələri azaltmaq məqsədi daşıyır. Quraqlıq dövründə qida və su axtaran fillər insanlarla daha çox təmasda ola bilər.

