VI turun oyun cədvəli açıqlandı

Azərbaycan Premyer Liqasında VI turun oyun cədvəli açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, üç günü əhatə edəcək turun açılış matçı “Liv Bona Dea Arena”da “Araz-Naxçıvan” və "Kəpəz" komandaları arasında keçiriləcək.

Tura Masazırdakı “Bank Respublika Arena”da baş tutacaq “Sabah” – “Turan Tovuz” oyunu ilə yekun vurulacaq.

Azərbaycan Premyer Liqası

VI tur

13 sentyabr (cümə)

19:30.“Araz-Naxçıvan” – “Kəpəz”

“Liv Bona Dea Arena”

14 sentyabr (şənbə)

16:30.“Şamaxı” – “Sumqayıt”

Şamaxı şəhər stadionu

19:00. “Qarabağ” – “Səbail”

“Azərsun Arena”

15 sentyabr (bazar)

18:00. “Zirə” – “Neftçi”

Zirə İdman Kompleksinin stadionu

20:30. “Sabah” – “Turan Tovuz”

“Bank Respublika Arena”

