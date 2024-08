Çempionlar Liqasının tarixində ən çox qol vuran futbolçu mükafatını portuqaliyalı hücumçu Kriştianu Ronaldu qazanıb. Əfsanəvi forvard turnirdə 140 qol vurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, mükafatı Monakoda keçiriləcək yeni yarışın püşkatma mərasimindən əvvəl UEFA prezidenti Aleksander Çeferin təqdim edib.

