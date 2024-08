Ronaldo Avropaya qayıtmaq istədiyini açıqladı - Hansı klubu seçəcək?

"Ən-Nəsr"in hücumçusu Kriştiano Ronaldo Avropaya qayıda bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə o Çempionlar Liqasının püşkatma mərasimində deyib. Ronaldo Çempionlar Liqasında iştirak edə biləcəyini bildirib. Qeyd edək ki, Ronaldo Çempionlar Liqasının tarixində ən çox qol vuran futbolçu mükafatını qazanıb. Ronaldo turnirdə 140 qol vurub. Buna görə də, hücumçuya mükafat təqdim edilib.

Mükafatı Ronaldoya Monakoda keçirilən yeni yarışın püşkatma mərasimindən əvvəl UEFA prezidenti Aleksander Çeferin təqdim edib.

Kriştiano Ronaldo bundan əvvəlki açıqlamasında karyerasını “Əl-Nəsr” klubunda yekunlaşdıra biləcəyini açıqlamışdı.

