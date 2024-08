Əməkdar artist Mətanət İsgəndərli yeni görüntüsü ilə diqqət çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 61 yaşlı müğənni bu dəfə fərqli saç düzümü və makiyajla obyektiv qarşısına keçib. İsgəndərli cins şortik və ağ köynəkdə fotolar çəkdirib.

Qeyd edək ki, Mətanət İsgəndərli daha əvvəl mədəkiçiltmə əməliyyatı etdirərək 45 kiloqram arıqladığını açıqlamışdı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.