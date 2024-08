Sirac Bəyəlizadə Venesiya Film Festivalında Richard Gere və Antonio Banderas ilə bir araya gələcək.



Tanınmış azərbaycanlı influencer Sirac Bəyəlizadə, bu il İtaliyada keçirilən nüfuzlu Venesiya Film Festivalında iştirak edəcək. 1 sentyabrdan 7 sentyabra qədər davam edəcək bu möhtəşəm tədbir, dünya kino sənayesinin ən parlaq ulduzlarını bir araya gətirir və hər il beynəlxalq medianın diqqət mərkəzində olur.



Bu ilki festivalda, Sirac Bəyəlizadə ilə yanaşı, dünya şöhrətli aktyorlar Richard Gere, Antonio Banderas və digərləri də iştirak edəcəklər. Bu, onun beynəlxalq səviyyədə daha da tanınmasına böyük bir imkan yaradır. Sirac Bəyəlizadə, artıq uzun illərdir ki, təkcə Azərbaycanda deyil, həm də qlobal səhnədə tanınan bir sima kimi fəaliyyət göstərir. Bu ilin əvvəlində Kan Film Festivalında iştirak edərək, dünya səhnəsində öz nüfuzunu daha da gücləndirmişdir.



Venesiya Film Festivalı, təkcə kino sənayesi ilə bağlı deyil, həm də mədəniyyətin, modanın və incəsənətin qovuşduğu mərkəz kimi tanınır. Bu il dünyanın müxtəlif ölkələrindən gələn ən məşhur simalar bu tədbirdə iştirak edəcək və Sirac Bəyəlizadə də onların sırasındadır. Onun bu festivalda iştirakı, şəxsi markasını daha da möhkəmləndirmək və beynəlxalq platformada tanınmasını artırmaq üçün əvəzsiz bir fürsətdir.



Sirac Bəyəlizadə kimi məşhur influencerlərin bu cür mühüm beynəlxalq tədbirlərdə iştirakı, onların öz sahələrindəki nüfuzunu və təsirini daha da artırmağa xidmət edir. Sirac, özünün yaradıcılıq gücünü və fərdi tərzini dünya ictimaiyyətinə tanıtmaqda böyük rol oynayır.



