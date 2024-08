Qarabağda istifadəyə verilən yaşayış sahəsinin həcmi açıqlandı

2023-cü ildə Qarabağ iqtisadi rayonunda istifadəyə verilən yaşayış evlərinin ümumi sahəsi 28 min 206,6 kv.metr təşkil edib.



Metbuat.az Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2022-ci illə müqayisədə 5,4 % azdır.



Bu iqtisadi rayonda 2022-ci ildə 29 min 807,6 kv.metr yaşayış sahəsi istifadəyə verilmişdi ki, bu da, 2021-ci illə müqayidə 24 % azdır.



Qarabağ iqtisadi rayonuna daxil olan Ağcabədi rayonunda ötən il 9,946 min kv.metr yaşayış sahəsi (25,4 % az), Ağdam rayonunda 1,64 min kv.metr yaşayış sahəsi (34,5 % az), Bərdə rayonunda 11 min 823,6 kv.metr yaşayış sahəsi (67,5 % çox), Füzuli rayonunda 1,217 min kv.metr yaşayış sahəsi (29,1 % az), Tərtər rayonunda 3,58 min kv.metr yaşayış sahəsi (31,2 % az) istifadəyə verilib.



Hesabatda, Xankəndi, Xocalı, Xocavənd və Şuşa rayonlarında istifadəyə verilən yaşayış evlərinin sahəsi üzrə məlumat verilməyib.



Ötən il Qarabağ iqtisadi rayonuna yatırılan 2 milyard 254,4 milyon manatlıq investisiyanın 97,8 %-i və ya 2 milyard 204,251 milyon manatı tikinti-quraşdırma işlərinə yönəldilib ki, bu da, 19,3 % çoxdur.



Qeyd edək ki, ötən il Azərbaycanda bütün mülkiyyət növləri üzrə 2 milyon 483 min kv.metr yaşayış evi istifadəyə verilib ki, bu da, bir il öncəki göstəricidən 11,8 % azdır. Bunun 57,8 %-i və ya 1 milyon 436 min kv.metr yaşayış evi əhalinin öz vəsaiti hesabına istifadəyə verilib. Ötən il əhalinin öz vəsaiti hesabına istifadəyə verilən yaşayış evlərinin həcmi 8,7 % azalıb



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.