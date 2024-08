Azərbaycan paraüzgüçüsü Raman Salei Fransanın paytaxtı Parisdə təşkil olunan Yay Paralimpiya Oyunlarında finala yüksəlib.



Metbuat.az xəbər verir ki, idmançımız S12 kateqoriyasında 100 m məsafəyə arxası üstə üzmə üsulunda ümumi sıralamada ikinci pilləni (1:01.29) tutub.



Final bu axşam Bakı vaxtı ilə saat 19:30-da başlayacaq.



Qeyd edək ki, paralimpiada sentyabrın 8-də yekunlaşacaq.



