"PSJ"də forma geyinən Marko Asensionun Türkiyənin "Fənərbağça" klubu ilə razılaşdığı iddia edilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, futbolçu özünün sosial media hesabında bu iddiaya təəccüblü cavab verib.

O, yazdığı mesajda bu iddiaya “Mənim niyə bundan xəbərim yoxdur? Aranı necə də qarışdırmısan”, deyə cavab verərək şayiələri təkzib edib.

