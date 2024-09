"Serbiya 2028-ci ildə Avropa İttifaqına üzv ola bilməyəcək."

Metbuat.az xəbər verir ki, Serbiya Prezidenti Aleksandr Vuçiç Praqada keçirilən konfransda bu fikri səsləndirib.

"Balkan ölkələrindən hansısa biri Aİ-yə üzv ola bilər, lakin bu, 2030-cu ildən tez baş verməyəcək. Bu mənim şəxsi fikrimdir", - deyə Vuçiç bildirib.

