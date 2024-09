İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkil (Ombudsman) Səbinə Əliyeva növbədənkənar parlament seçkiləri ilə əlaqədar səsvermə hüququndan istifadə edib.

Metbuat.az xəbər verir ki , o, 23 saylı Nəsimi-Səbail Seçki Dairəsinin 13-cü seçki məntəqəsində səs verib.

Qeyd edək ki, Azərbaycanda bu gün növbədənkənar parlament seçkiləri keçirilir.

