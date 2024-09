Tənzilə Rüstəmxanlı seçildi? - İlkin nəticə

Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün keçirilən parlament seçkiləri ilə bağlı “exit-poll” nəticələri açıqlanıb. Gərgin mübarizənin getdiyi 70 saylı Neftçala dairəsindən qalibin kimliyi maraqla gözlənilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, “exit-poll” nəticələrinə görə, Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyasından namizəd Tənzilə Rüstəmxanlı üstün görünür. Həmin rəqəmləri təqdim edirik:

ABŞ-nin “ORACLE ADVISORY GROUP” şirkəti:



Tənzilə Rüstəmxanlı - 50.2 %



Sosioloji Tədqiqatlar Mərkəzi:



Tənzilə Rüstəmxanlı - 46.4 %

İtaliyanın "SWG SPA" şirkəti:



Tənzilə Rüstəmxanlı - 45.8 %

