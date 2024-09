- STM “exit-poll”un nəticələrini açıqladı - ADLAR



- İtaliya şirkəti “exit-poll”un nəticələrini açıqladı - SİYAHI

ABŞ-nin “ORACLE ADVISORY GROUP” təşkilatı bu gün ölkədə keçirilən növbədənkənar parlament seçkiləri ilə bağlı “exit-poll” nəticələrini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, nəticələr 875 seçki dairəsini, 1019 seçki məntəqəsini əhatə edib.

“Exit poll” nəticələri aşağıdakı kimidir:

