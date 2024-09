"Qarabağ"ın 1/8 finala çıxma ehtimalı bu qədərdir - FOTO

UEFA Avropa Liqasında oynanacaq matçlardan sonra ortaya çıxacaq cədvəl süni intellekt tərəfindən simulyasi edilib.

Metbuat.az bildirir ki, siyahı "Football Meets Data" tərəfindən hazırlanıb. Simulyasiyada liqa mərhələsindən sonra klubların ilk 8 və 24 yeri tutma ehtimalları göstərilib. Siyahıya görə, təmsilçimiz "Qarabağ"ın ilk 8-də yer alma ehtimalı 12 faiz, ilk 24 sırada yer alma ehtimalı isə 65 faiz olaraq dəyərləndirilib.

Siyahıda ilk onluqda türk klublarından "Qalatasaray" yer alıb - klub 41 faiz ehtimalla ilk 8-də, 87 faiz ehtimalla ilk 24-də olacaq.

Qeyd edək ki, liqa mərhələsində ilk 8-də yer alan klublar birbaşa növbəti mərhələyə keçəcək, 9-24-cü yerdə olanlar isə play-off oynayacaq. 24-36-cı yerləri tutan klublar yarışdan kənarda qalacaqlar.

Tam siyahını təqdim edirik:

