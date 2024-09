Ən qəddar üç bürc - Onlardan qaçın

Astroloji araşdırmalara görə, bəzi bürclər çox əsəbi və qəddar olurlar.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən həmin bürcləri təqdim edir:

Qoçlar çox asanlıqla əsəbiləşirlər. Qoçlar heç vaxt səhvlərini qəbul etmirlər. Onlar həmişə haqlı olduqlarını düşünürlər. İnsanları çox asanlıqla manipulyasiya edə bilirlər. Qəzəbləndikdə təhlükəli ola bilərlər.

Şirlərin ən çox dəyər verdiyi şeylərdən biri də onların nüfuzu və şöhrətidir. Şirlər son dərəcə qəddardırlar və bunu ətraf mühitə əks etdirməkdən çəkinmirlər. Özlərini çox dəyərli gördükləri üçün onlara edilən səhvlərə dözə bilmirlər.



Əkizlər bürcü insanları incitdiklərini dərk edə bilmirlər. Çox vaxt səhv etdikləri zaman əhəmiyyət verməmiş kimi davranırlar. Çünki öz səhvlərini qəbul etmirlər, haqlı olmağa çalışırlar. Əkizlər heç vaxt tənqidi qəbul etmirlər. Deyilən hər şeyi mənfi qəbul edirlər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.