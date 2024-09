Müəllimlərin iş yerinin qarşılıqlı dəyişdirilməsi prosesinin nəticələri şəxsi səhifələrə göndərilib.

Bu barədə Metbuat.az-a Təhsil İnstitundan məlumat verilib.

Bildirilib ki, avqustun 27-də təşkil olunan prosesin sənəd yoxlanışı mərhələsinə 140 nəfər müəllim dəvət olunub.

Onlardan 112 nəfər iş yerini qarşılıqlı olaraq dəyişmək imkanı əldə edib.

