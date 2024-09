"ABŞ PKK-dan oyuncaq kimi istifadə edir" - Lavrov

“ABŞ Suriyada terror təşkilatı PKK/YPG-dən öz oyunlarında istifadə edir”.

Metbuat.az bildirir ki, bu bəyanatla Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov çıxış edib. Lavrov Amerika rəhbərliyinin terror təşkilatı PKK/YPG-dən oyuncaq kimi istifadə etdiyinə diqqət çəkib.

O, bildirib ki, bölgədə yaşayan kürdlər Vaşinqtona etibar etməməlidirlər. O, Əfqanıstan nümunəsini xatırladıb və deyib ki, ABŞ bir gecədə əfqanları tək qoyub:

“Türkiyə bölgədə terrora son qoymağa çalışır”.

Lavrov Suriyanın ərazi bütövlüyünün vacibliyini də xatırladıb. O, Türkiyənin bölgədəki terror təhlükəsini aradan qaldırmağa çalışdığını bəyan edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.