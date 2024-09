Rusiya parlament seçkilərinin uğurlu təşkili münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

Nazirlikdən qeyd edilib ki, Rusiya Azərbaycan parlamentinin yeni tərkibi ilə konstruktiv qarşılıqlı fəaliyyətin davam etdiriləcəyini gözləyir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.