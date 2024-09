Rusiya Lvov şəhərini vurdu, ölənlər var

Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski X hesabında verdiyi açıqlamada Rusiya ordusunun Lvov şəhərinə raket hücumu həyata keçirdiyini bildirib.

Metbuat.az bildirir ki,Hücumun mülki infrastruktura həyata keçirildiyinə işarə edən Zelenski, mövcud məlumata görə, hücum nəticəsində biri uşaq olmaqla 5 nəfərin öldüyünü, 30-dan çox insanın isə yaralandığını bildirib və əlavə edib:

“Adi yaşayış binaları, şəhərdəki məktəblərə, tibb müəssisələrinə ziyan dəyib”.

Rusiya ordusunun Kriviy Riq şəhərinə də raket hücumu həyata keçirdiyini qeyd edən Zelenski bu hücumda 5 nəfərin yaralandığını qeyd edib.

Rusiyanın Ukrayna şəhərlərinə hücumlarını “terror aktları” kimi xarakterizə edən Zelenski dünyanı bu hücumların qarşısını almaq üçün Ukraynaya dəstəyi davam etdirməyə çağırıb.

