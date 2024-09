“Qarabağ” iştirak ərizəsini UEFA-ya təqdim etdi - ADLAR

"Qarabağ" Avropa Liqasının Liqa mərhələsi üçün iştirak ərizəsini UEFA-ya göndərib.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeni formatda keçiriləcək turnirin 8 matçı üçün sifariş vərəqində 24 futbolçu yer alıb.

Qapıçılar: 97. Fabiyan Buntiç, 99. Mateuş Koxalski, 12. Sadiq Məmmədzadə;

Müdafiəçilər: 2. Mateus Silva, 13. Bəhlul Mustafazadə, 27. Toral Bayramov, 29. Marko Veşoviç, 30. Abbas Hüseynov, 44. Elvin Cəfərquliyev, 55. Bədavi Hüseynov, 81. Kevin Medina;

Yarımmüdafiəçilər: 6. Julio Romao, 7. Yassin Benzia, 8. Marko Yankoviç, 10. Abdullah Zubir, 15. Leandro Andrade, 20. Riçard Almeyda, 21. Aleksey Kaşuk, 24. Aleksey İsayev, 66. Patrik Andrade;

Hücumçular: 11. Emmanuel Addai, 18. Olavio Juninyo, 22. Musa Qurbanlı, 90. Nəriman Axundzadə.

Qeyd edək ki, "Qarabağ" ilk qarşılaşmasını sentyabrın 26-da İngiltərə "Tottenhem"ə qarşı keçirəcək. Ardınca Ağdam klubu evdə İsveçin “Malmö” və Niderlandın “Ayaks", səfərdə Norveçin “Bodo Qlimt” klubları ilə görüşəcək. Fransa "Lion"unu qəbul etdikdən sonra İsveçdə “Elfsborq”un qonağı olacaq Azərbaycan çempionu son iki oyununu 2025-ci ildə keçirəcək. “Qarabağ” Bakıda Rumıniyanın "Styaua" komandası ilə, Yunanıstanda isə “Olimpiakos”la üz-üzə gələcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.