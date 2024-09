Üç bürcü çətin günlər gözləyir

Astroloji araşdırmalara görə, bəzi bürclər üçün çətin günlər başlayır.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən həmin bürcləri təqdim edir:

Oxatanlar bir sıra çətinliklərlə üzləşəcəklər. İşdə daimi anlaşılmazlıqlar, həmkarlarla gərgin münasibətlər və uğursuz layihələr məyusluq və durğunluq hisslərinə səbəb ola bilər. Şəxsi həyatlarında da çətin anlar yaşana bilər.

Əqrəblər üçün ilin emosional cəhətdən qeyri-sabit bir dövr olacaq. Daimi daxili münaqişələr və başqaları ilə ziddiyyətlər bütün dünyanın onlara qarşı olduğu hissini yarada bilər.Əqrəblər maliyyə məsələlərində çətinliklərlə üzləşə bilərlər.

Dolça bürcləri iş və şəxsi həyatlarında bir sıra xəyal qırıqlığı ilə üzləşə bilərlər. Həyata keçirilməmiş layihələr, planların pozulması və maliyyə çətinlikləri onların inamını sarsıda bilər.Dostların və ailənin dəstəyi bu vəziyyətdən çıxmağın açarı olacaq.

