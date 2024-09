Azərbaycan - İsveç matçının start heyətləri açıqlandı

UEFA Millətlər Liqasının ilk turu çərçivəsində bu gün Bakıda keçiriləcək Azərbaycan - İsveç matçı üçün heyətlər açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, komandalar saat 20:00-da başlayacaq matça aşağıdakı tərkibdə çıxacaqlar:

Azərbaycan: 23. Mehdi Cənnətov, 22. Abbas Hüseynov, 4. Bəhlul Mustafazadə, 15. Bədavi Hüseynov, 3. Elvin Cəfərquliyev, 20. Aleksey İsayev, 8. Emin Mahmudov (k), 7. Coşqun Diniyev, 11. Ramil Şeydayev, 9. Renat Dadaşov, 17. Toral Bayramov

Ehtiyat oyunçular: Rza Cəfərov, Yusif İmanov, Amin Seydiyev, Şəhriyar Əliyev, Emil Mustafayev, Ozan Can Kökçü, Rahil Məmmədov, Rüstəm Əhmədzadə, Elvin Camalov, Ceyhun Nuriyev, Nəriman Axundzadə, Xəyal Nəcəfov

İsveç: 12. Viktor Yohansson, 6. Lüdviq Auqustinsson, 4. İsak Hien, 2. Aleks Duqlas, 3. Linus Valqvist, 18. Yasin Ayari, 19. Mattias Svanberg, 11. Antoni Elanqa, 9. Aleksander İsak, 21. Deyan Kuluşevski, 17. Viktor Qyökeres

Ehtiyat oyunçular: Zetterström, Nordfeldt, Kurtuluş, Berqveyl, Kayuste, Nilsson, Sema, Saletros, Starfelt, Eliasson, Larsson, Nanasi

