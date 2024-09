ABŞ-li qadın futbolçu Aleks Morqan karyerasını bitirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qadın futbolunun məşhur simalarından sayılan Morqan 2012-ci ildə Olimpiya, milli komandanın heyətində ikiqat dünya (2015, 2019), Fransanın “Lion”un kollektivinin tərkibində isə Çempionlar Liqasının qalibi olub.

35 yaşlı hücumçu sentyabrın 8-də ölkəsinin "San Dieqo Veyv" klubunda sonuncu matçını keçirəcək.

