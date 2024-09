Tovuzda kütləvi dava olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə ötən gün qeydə alınıb.

2000-ci il təvəllüdlü Səfərov Samir Elburus oğlu və 1988-ci il təvəllüdlü Xanmirzəyev Canpolad Çapay oğlu aralarında yaranmış şəxsi münasibətlər zəmnində Məmmədov Xalid Məhəmməd oğlu və 1993-cü il təvəllüdlü İsmayılov Aqil Yusifəli oğluna bıçaqla çoxsaylı bədən xəsarətləri yetiriblər.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

